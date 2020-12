GdS – L’Inter premia Gagliardini: idea per il rinnovo fino al 2025

Dopo aver superato come ad inizio di ogni stagione le varie previsioni che lo vedevano ai margini dell’Inter o addirittura sul mercato, Roberto Gagliardini può non essere più considerato una sorpresa in questa squadra. Dopo essere stato utilizzato parecchio da Antonio Conte specialmente nella fase finale della scorsa annata in Europa League, il centrocampista italiano continua ad essere un elemento fondamentale per l’equilibrio della manovra nerazzurra: sia in fase di interdizione con la sua fisicità, che negli inserimenti che spesso e volentieri lo portano in gol.

Pertanto, come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la società ha notato questa sua enorme crescita all’interno dell’organico e potrebbe premiarlo con un rinnovo del contratto. Non c’è chiaramente fretta visto che l’attuale accordo scade nel 2023, ma presto le parti vorrebbero aggiornarsi per iniziare a lavorare ad un prolungamento al 2025. Nel frattempo Gagliardini, giocatore del quale Conte si fida per la grande disponibilità, nell’ultima sosta si è ripresa pure la Nazionale, con la speranza di poter inseguire il sogno Europeo qualora la sua crescita dovesse continuare.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<