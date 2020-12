Paganin torna sull’esperienza all’Inter: “Sbagliai a lasciare Milano, quella scelta mi cambiò la carriera”

Massimo Paganin, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della trasmissione di Inter.it ‘Kick Off’, a due giorni dalla sfida tra i nerazzurri ed il Bologna, altra squadra in cui ha militato il difensore

Paganin ha dichiarato: “Ricordo benissimo la partita contro l’Inter di Ronaldo. Io ero appena passato al Bologna e fui proprio io che saltò per fare il suo primo goal con l’Inter. Mi dico sempre che devo esserne contento, così si parlerà di me in eterno. La scelta di lasciare i nerazzurri per andare ai rossoblu fu sbagliata. All’Inter stavo bene e quello fu lo spartiacque della mia carriera probabilmente. Mi ha cambiato la vita sicuramente”.

