Gagliardini si esalta: “Allenarsi con i grandi campioni ti porta su livelli altissimi”

Roberto Gagliardini è uno dei centrocampisti più in forma dell’Inter e si appresta alla sfida contro il Bologna da protagonista. È lui infatti al centro della rubrica “Talking Points”.

“Ci sono tanti campioni in squadra, sarebbe riduttivo indicarne uno. Allenarsi con loro ti permette di essere pronto per qualunque avversario. Se non avessi fatto il calciatore? Non ho mai avuto un piano B, ho sempre sognato di fare il calciatore. Ero convinto e volevo riuscirci. Se mi fosse andata male, forse avrei fatto l’insegnante di educazione fisica”.

“Il compagno col quale vado maggiormente d’accordo è Danilo D’Ambrosio: con lui passo il maggior tempo fuori dal campo. Seguo il basket, adoro l’NBA: non ho un giocatore preferito, ma trovo gli incontri spettacolari, mi emozionano Porto sempre con me valori come l’umiltà e la cultura del lavoro. Penso che i sacrifici paghino sempre”.

