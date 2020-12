Cassano non vuole paragoni tra Eriksen e Sensi: “Sono due giocatori diversi, entrambi con qualità”

“Si dice spesso che Conte non vuole la qualità, eppure Sensi gioca sempre”: nasce da questa frase il paragone tra il centrocampista ex Sassuolo e Christian Eriksen sorto durante un dibattito a Bobo TV su Twitch.

È Antonio Cassano il primo a prendere le difese del tecnico salentino differenziando i due giocatori: “Eriksen è più anarchico, ha più qualità, ma è più difficile da manovrare in campo. Lui fa quello che vuole: sa trascinare la squadra se in fiducia, ma all’Inter non ha lo spazio giusto. Sensi invece è più mezzala, sa giocare anche davanti alla difesa: quando Conte lo ha a disposizione si affida sempre a lui perché corre tanto e sa fare sia la fase difensiva che offensiva”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<