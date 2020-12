Manicone rilancia l’Inter: “Il momento peggiore è passato, ora si può andare lontano”

Antonio Manicone, tifoso interista da sempre e grande ex, ha parlato ai microfoni di Inter TV sul futuro della squadra di Antonio Conte.

“Immagino che sabato contro il Bologna sarà l’Inter a fare la partita, anche se bisogna sempre avere grande rispetto dell’avversario. Vedo una squadra che ormai ha preso le misure sia per il campionato che per la Champions, riesce a far girare quasi tutti i giocatori della rosa. C’è gruppo, compattezza, con questo spirito si può andare lontano. Per me l’Inter è come una seconda pelle, ho fatto 17 anni in nerazzurro partendo dal settore giovanile. Per diversi anni ho anche allenato le giovanili. È la mia casa, un sogno che si è avverato. Sono veramente felice di essere interista”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<