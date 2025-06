Pronte 3 CESSIONI: ecco le cifre e il tesoretto per l’Inter

In questa sessione estiva di mercato l’Inter è tornata a poter spendere maggiori capitali sul fronte delle entrate. Nonostante ciò non si possono escludere alcuni movimenti importanti anche per quanto riguarda le uscite e ci sono infatti almeno tre calciatori nerazzurri che potrebbe salutare il club nelle prossime settimane.

Come si apprende da La Gazzetta dello Sport, le tre cessioni che l’Inter sta valutando riguardano dei giocatori importanti. Il primo è Hakan Calhanoglu che continua ad essere accostato al Galatasaray e anche lui sembra essere tentato da questo ritorno in patria ma i nerazzurri chiedono almeno 25/30 milioni per il suo cartellino.

Altri due giocatori che potrebbero lasciare l’Inter sono Yann Aurel Bisseck che ha delle pretendenti in Premier League e per 30/40 milioni può partire. Infine c’è il Bruges che preme per Aleksandar Stankovic e per 10 milioni può arrivare l’accordo. Con queste 3 cessioni i dirigenti nerazzurri avrebbero un bel tesoretto anche per il mercato.