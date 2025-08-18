Chelsea su Bastoni: la posizione dell’Inter è CHIARA

Il mercato in uscita dell’Inter sta subendo una forte accelerata in queste ultime ore, con l’addio ormai certo di Nicola Zalewski e quello sempre più imminente di Kristjan Asllani. Nelle scorse ore, però, si è parlato di un’altra cessione che avrebbe del clamoroso.

Infatti, nella giornata di ieri era emersa la voce di un’offerta del Chelsea per Alessandro Bastoni. L’interesse del club inglese, però, è stato smentito dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, che ha negato qualsiasi possibile trattativa.

Il giornalista ha poi specificato come, in ogni caso, la posizione dell’Inter su Bastoni sia molto chiara: il giocatore è fondamentale per il club che lo ritiene praticamente incedibile al momento, salvo clamorosi colpi di scena.