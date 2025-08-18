Il Barcellona piomba su Pavard. In Spagna: “È stato offerto”

L’ipotesi di un addio all‘Inter di Benjamin Pavard si sta facendo sempre più consistente giorno dopo giorno. Il difensore francese sembra avere già diverse pretendenti e in queste ore potrebbe aggiungersi anche il Barcellona alla corsa per il suo acquisto.

Secondo il sito spagnolo Sport, Pavard sarebbe stato proposto al club catalano. L’agente del calciatore, Pini Zahavi, è lo stesso di Lewandowski e Flick, rispettivamente già compagno di squadra e allenatore al Bayern Monaco.

Pavard sarebbe destinato a lasciare l’Inter negli ultimi giorni di mercato, ma al momento, però, specifica sempre il sito spagnolo, il Barcellona avrebbe come priorità la firma di altri giocatori e in difesa si starebbe cercando un profilo giovane per completare la rosa.