Asllani tratta col Bologna: manca QUESTA cosa per l’intesa

Dopo l’addio ormai definito di Nicola Zalewski dalla rosa dell’Inter, un altro giocatore con cui la società nerazzurra vuole provare a monetizzare in fretta è Kristjan Asllani. Il regista albanese non ha mai convinto del tutto nei suoi anni con l’Inter e ora sembra essere davvero vicino all’addio a titolo definitivo.

Asllani resterà in Serie A, come ha sempre dichiarato di voler continuare a fare. L’ex Empoli nel mese di luglio aveva infatti rifiutato una buona offerta dal Betis perché desideroso di rimanere in Italia. Ora su di lui c’è il Bologna che è pronto a metterlo sotto contratto con l’Inter ha assolutamente aperto a questa soluzione.

Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, le parti stanno ancora trattando perché al momento non c’è ancora un’intesa tra Asllani e la dirigenza del Bologna. Il club emiliano rimane fiducioso di poter raggiungere un accordo con il giocatore albanese ma ci sarà ancora da trattare nelle prossime ore con gli agenti del regista dell’Inter.