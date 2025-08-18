The Sun RIVELA: “L’Inter valuta il ritorno di Onana”

Nonostante a inizio estate c’erano state alcune voci su un possibile trasferimento di Yann Sommer al Galatasaray, il portiere svizzero è sempre parso al centro del progetto Inter anche in questa stagione. Dall’Inghilterra, però, arriva una clamorosa indiscrezione, che potrebbe cambiare le carte in tavola.

The Sun, infatti, sostiene che i nerazzurri stiano valutando un ritorno a sorpresa di André Onana, che ieri è stato escluso dal tecnico Amorim nella gara contro l’Arsenal. L’ex portiere nerazzurro ha fin qui deluso con la maglia del Manchester United e un suo addio potrebbe non essere così realistico.

Secondo il giornale inglese, l’Inter sarebbe interessata a un suo ritorno dopo averlo ceduto nell’estate del 2023 per più di 40 milioni di euro. Al momento, va detto, questa ipotesi non sembra essere molto realistica, specie con Sommer e Josep Martinez già in rosa.