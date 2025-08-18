Romano CONFERMA il nuovo colpo di mercato dell’Inter

A due settimane dalla fine del calciomercato, l’Inter è ancora impegnata su diversi fronti. In attesa di capire possibili sviluppi in attacco e a centrocampo, i nerazzurri sono al lavoro per l’arrivo di un nuovo difensore centrale.

Un innesto necessario, vista anche la possibile partenza di Benjamin Pavard. Come confermato da Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube, tra i profili che piacciono all’Inter in quel ruolo c’è sicuramente quello di Oumar Solet dell’Udinese.

Il centrale è nel mirino dei nerazzurri già dai tempi del Salisburgo. L’Inter si è informata con gli agenti del giocatore, ma Romano sottolinea come Solet non sia l’unico giocatore in lista per rafforzare la difesa. Quel che sembra certo è che un investimento in quella posizione verrà fatto.