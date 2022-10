Il Chelsea “libera” Lukaku: il belga rimarrà dell’Inter

Il belga rimarrà probabilmente a lungo a Milano

Pietro Magnani

Lukaku, in attesa di tornare a farlo facendo goal, continua a regalare comunque gioie all'Inter. Il belga, rientrato ieri in gruppo dopo oltre 40 giorni di assenza per infortunio, sembra infatti destinato a rimanere a lungo a Milano, la città che lo accolto (e riaccolto) come un re.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport infatti, il Chelsea avrebbe dato il via libera alla permanenza dell'attaccante in nerazzurro. I blues hanno ormai capito di avere fatto un buco nell'acqua con l'investimento mostruoso dell'anno scorso e la nuova proprietà vuole prendere le distanze da quell'operazione. Certo la decisione ufficiale non è ancora presa e verrà varata con la fine dell'anno. Tuttavia tra i due club c'è già una bozza di accordo per risolvere la questione. Prestito alle medesime condizioni anche nella prossima stagione per poi discutere di un riscatto definitivo nel 2024.

Il Chelsea ha infatti voltato pagina e non sembra aver bisogno di riportarlo a Londra: Lukaku è un fallimento del passato. Sia i blues che il calciatore sono rimasti troppo scottati dal fallimento e nessuno vuole riprovare a ripetere l'esperienza. Ecco perché per l'Inter il belga può essere presente e futuro. Una volta scaduto il primo anno di prestito si proverà a rinnovarlo per una decina di milioni con riscatto già fissato. Big Rom è tornato per restare: ora non manca altro che vederlo di nuovo trascinare i suoi in campo.