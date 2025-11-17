Chi è Illan Meslier, il portiere low cost dalla Premier

Illan Meslier è uno degli ultimi nomi accostati alla porta dell’Inter. Il club nerazzurro si ritrova da settimane a seguire diversi portieri giovani e di talento, preferibilmente under 25 per rispettare le indicazioni date da Oaktree sul mercato. Al termine della stagione, infatti, Cristian Chivu avrà bisogno di un nuovo estremo difensore in virtù della scadenza del contratto di Yann Sommer. Considerata inoltre l’enorme incertezza su quello che sarà il futuro di Josep Martinez, i dirigenti vorrebbero cautelarsi con un nome affidabile.

Illan Meslier Inter

L’accostamento tra l’Inter e Illan Meslier, dunque, è piuttosto recente. Il francese rientra in un elenco di candidati che il club continua a valutare con grande attenzione: da Caprile a Suzuki, passando anche per Noah Atubolu del Friburgo. Insomma, nessuna decisione è stata ancora presa dalle parti di Viale della Liberazione, anche se l’impressione è che a stretto giro il club possa quantomeno cominciare a muovere i primi passi verso il profilo prescelto da tecnico e società.

Illan Meslier Transfermarkt

Illan Meslier è attualmente di proprietà del Leeds United che nel luglio del 2020 lo riscattò dal Lorient sborsando 6,5 milioni di euro dopo il prestito della prima stagione. Dopo l’ultimo prolungamento dell’estate successiva, il portiere non ha più rivisto il suo contratto con gli inglesi, portandolo alla scadenza fissata per il prossimo giugno 2026. A causa della mancata volontà a rinnovare, è stato messo sul mercato dal club che vorrebbe cederlo già il prossimo gennaio. La sua valutazione è fissata da Transfermarkt sui 14 milioni di euro, ma – considerata la scadenza e il rischio di perderlo a zero a fine stagione – il Leeds potrebbe accettare anche proposte inferiori a tale cifra.

Carriera Illan Meslier

Nato a Lorient il 2 marzo del 2000, Illan Meslier si è legato sin da subito al club della sua città dopo aver mosso i primissimi passi nelle giovanili dell’ES Merlevenez. All’età di nove anni, però, è entrato nel settore giovanile dell’FC Lorient, squadra in cui è cresciuto, in cui ha esordito come professionista in Ligue 2 e che ha difeso sino all’estate del 2019.

Dopo 10 anni, dunque, l’esperienza in prestito al Leeds United in Championship, la seconda divisione inglese. Una stagione positiva che ha portato alla promozione in Premier League e al suo riscatto da 6,5 milioni di euro. Alla settima stagione con gli inglesi, Meslier ha totalizzato complessivamente 214 apparizioni ufficiali. Quest’anno, però, il Leeds ha scelto di relegarlo al ruolo di riserva a causa del mancato accordo per il rinnovo, mettendo il suo cartellino in vendita.

Illan Meslier skills e caratteristiche

Alto 197 centimetri, Illan Meslier è un portiere fisicamente molto dotato in grado di coprire bene lo specchio della porta. Di piede mancino, è un estremo difensore moderno abile nel gioco coi piedi che ben si adatta ad uno stile che sollecita parecchio la partecipazione del portiere alla prima manovra della squadra. Meslier è un calciatore molto reattivo tra i pali, anche se il suo vero punto di forza riguarda le uscite basse. Nell’uno contro uno, infatti, risulta difficile da superare anche per i migliori attaccanti al mondo del calibro di Haaland.