Due titolari a rischio per Inter-Milan: le ultimissime

Si è aperta ufficialmente la settimana che porta all’attesissimo derby della Madonnina tra Inter-Milan. Le due formazioni si affronteranno domenica 23 novembre alle 20.45 nel tutto esaurito di San Siro per un match che può valere la testa della classifica. Una stracittadina che, oltre alla rivalità storica, ha dunque una valenza significativa nella lotta al campionato.

In attesa che rientrino tutti gli internazionali di Inter e Milan attualmente impegnati con le rispettive selezioni, filtrano le prime indiscrezioni sulle formazioni che scenderanno in campo domenica sera. Grande incertezza soprattutto per quanto riguarda le scelte di Massimiliano Allegri che potrebbe ritrovare due titolari che nelle ultime settimane sono stati fermi per infortunio.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti sia Rabiot che Gimenez hanno rinunciato al giorno di riposo concesso da Allegri per lavorare a Milanello. Il francese è addirittura atteso al rientro definitivo in gruppo già domani, mentre il messicano dovrà continuare a svolgere terapie prima del via libera da parte dello staff. Ad oggi, dunque, è probabile la presenza di Rabiot nel derby Inter-Milan dal primo minuto, chance invece ridotte per l’attaccante.