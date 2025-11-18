L’Inter paga la clausola in estate: “Dirigenti spiazzati”

L’Inter sta già meditando ad uno dei possibili colpi da portare a termine la prossima estate. In realtà, per i nerazzurri si tratterebbe di un ritorno assai gradito: non solo dai dirigenti e da Cristian Chivu che lo aveva già allenato nella sua esperienza alla guida della Primavera, ma soprattutto dai tifosi che già quest’anno lo avrebbero voluto vedere in prima squadra.

Stiamo parlando di Aleksandar Stankovic, reduce dalla prima rete siglata nella Nazionale maggiore della Serbia nel 2-1 contro la Lettonia. Il centrocampista classe 2005 era stato ceduto a titolo definitivo la scorsa estate al Bruges per 10 milioni di euro. L‘Inter, però, è stata abile a mantenere il controllo sul centrocampista per due anni, riservandosi la possibilità di riacquistarlo tramite una recompra di 23 milioni per l’estate 2026 e di 25 milioni per quella successiva.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, “i dirigenti sapevano che Aleksandar avesse talento, ma forse non immaginavano una ascensione così rapida verso le vette del calcio europeo”. Da qui la scelta di fiondarsi su Stankovic al termine della stagione, quando sarà eventualmente possibile liberarsi di un oggetto sin qui misterioso come Andy Diouf.