Scelto l’arbitro di Inter-Milan: c’è l’incubo Supercoppa

In attesa di ufficialità che come di consueto dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì, sembra essere quasi definitiva la scelta da parte dell’AIA sull’arbitro a cui affidare il delicatissimo derby di domenica prossima tra Inter-Milan. Una decisione non semplice, soprattutto guardando la classifica della due squadre che in questo momento sono separate da due soli punti con i nerazzurri in vetta.

Stando alle indiscrezioni riportate da La Gazzetta dello Sport, è Simone Sozza da Seregno in pole position su Davide Massa. Dovrebbe essere il fischietto 38enne, dunque, a dirigere il derby della Madonnina: sino a questo momento ha arbitrato cinque gare di campionato e due di Champions League. La sua presenza evoca chiaramente preoccupazione tra i tifosi nerazzurri per un precedente dello scorso gennaio.

L’arbitro Sozza, infatti, fu protagonista dell’errore commesso nella finale di Supercoppa Italiana nell’azione che portò alla punizione trasformata nella rete del 2-1 da Theo Hernandez. Il direttore di gara non fischiò un fallo evidente commesso all’altezza del centrocampo da Morata ai danni di Asllani che diede vita all’azione rossonera sul risultato di 2-0 per i nerazzurri.