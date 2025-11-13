Chi è il nuovo Lookman che l’Inter ha trovato in Serie A

Il lungo inseguimento di cui l’Inter si è resa protagonista la scorsa estate per Ademola Lookman non ha portato purtroppo alcun risultato sul mercato. L’interesse del club nerazzurro era molto forte, ma si è dovuto scontrare contro il muro eretto dai dirigenti dell‘Atalanta che non hanno voluto nemmeno negoziare la cessione del nigeriano ad una diretta concorrente in campionato.

Nonostante l’ottimo rendimento evidenziato sino a questo momento da Pio Esposito e Bonny, i dirigenti dell’Inter non hanno comunque smesso di ricercare sul mercato un attaccante con le caratteristiche di Lookman. Un possibile candidato che ha ben impressionato nell’ultimo incrocio contro il Verona è il brasiliano Giovane. L’attaccante classe 2003, a segno contro l’Inter, è stato promosso a pieni voti da Chivu e dai vertici nerazzurri.

A tal proposito, Matteo Moretto ha riportato nel suo ultimo video sul canale Youtube di Fabrizio Romano un aggiornamento di mercato che riguarda la stessa Inter su Giovane: “La valutazione è inferiore ai 30 milioni, attaccante brasiliano mancino che si muove su tutto il fronte d’attacco e un gran gol contro l’Inter di Chivu. Giovane ha ammesso di aver ricevuto i complimenti da Chivu dopo Verona-Inter. E questo non è un caso, perché Chivu stima molto Giovane e le sue caratteristiche. L’Inter un occhio attento alle sue caratteristiche ce l’ha, è sicuramente uno scenario da tenere in considerazione per il futuro visto che l’Inter cercava la scorsa estate un profilo alla Lookman, quindi chissà”.