In 3 per un posto all’Inter: Chivu cambia con questa scelta

Mancano ancora dieci giorni alla ripartenza del campionato di Serie A che per l’Inter sarà domenica 23 novembre, con una delle partite più attese dell’anno. Dopo questa sosta, infatti, i nerazzurri sfideranno il Milan nel derby con l’obiettivo di vincere per rifarsi dopo tutti quelli negativi della scorsa stagione e cambiare così rotta.

Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu per cambiare il trend dell’Inter ottenuto la scorsa stagione nelle stracittadine, sta pensando alla miglior formazione possibile da mandare in campo a San Siro. Un reparto dove resistono alcuni dubbi è quello difensivo dove ci sono ancora dei ballottaggi e tre giocatori pronti per una sola maglia.

Come riporta oggi il Corriere dello Sport, la maglia in questione è quella da assegnare al difensore centrale della linea a 3 di difesa che l’Inter proporrà nel derby. In ballottaggio ci sono De Vrij, Bisseck e Acerbi visto che sono tutti rimasti ad Appiano Gentile, non convocati dalle proprie nazionali. Chivu avrà quindi modo di scegliere quello più in forma.