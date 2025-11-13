Due club della Premier stregate dal GIOIELLO dell’Inter

Sirene inglesi in casa Inter che destano un filo di preoccupazione in vista della prossima estate. Dalla Premier League, infatti, ben due top club hanno iniziato a seguire da vicino le prestazioni di uno dei migliori talenti venuti fuori negli ultimi anni dal settore giovanile nerazzurro. Un calciatore che in questo momento non si trova in organico al servizio di Chivu, ma che rimane sotto il controllo della società interista.

Stiamo parlando di Aleksandar Stankovic, classe 2005 e centrocampista come papà Dejan. Dopo una prima esperienza positiva in prestito al Lucerna nella passata stagione, il ragazzo è stato ceduto lo scorso luglio a titolo definitivo al Bruges. L‘Inter, allo stesso tempo, si è mantenuta una recompra pari a 23 milioni di euro per riportarlo a Milano già dalla prossima estate.

Ad insidiare i piani dei nerazzurri potrebbero però essere due top club inglesi, come spiegato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il giornalista ha prima ricordato i numeri collezionati quest’anno dal centrocampista serbo: “Stankovic è uno dei nomi che in ottica presente e futura è da tenere in forte considerazione sul mercato. Sta dimostrando con più continuità e qualità il proprio valore sul campo. In una delle ultime partite di Champions contro il Barcellona ha messo in luce caratteristiche di un centrocampista moderno, diverso. Su lui l’Inter continua ad avere una mano invisibile, attualmente gioca nel Bruges: 13 partite in campionato, 4 in Champions, miglior calciatore del mese del Bruges nel mese di ottobre ed è stato inserito nella classifica del Golden Boy. Considerata l’età, appena 20 anni, sono numeri da sottolineare in rosso e tenere in grande considerazione”.

Moretto, poi, ha citato i nomi dei due club sulle tracce di Stankovic facendo un punto sul mercato: “Attualmente è di proprietà del Bruges, ma l’Inter continua a monitorarlo con grandissimo interesse, continua a non perderlo di vista. Se lo volesse portare a casa a fine stagione, con 23 milioni di euro – cifra stabilita tra i due club per la recompra – potrebbe riportarselo a Milano. La notizia di oggi riguarda l’interessamento di club di Premier League. Diversi scout di Tottenham e Newcastle sono andati a vederlo più volte, quindi occhio. E’ vero che nel presente c’è il Bruges, nel futuro l’Inter continua ad avere un controllo su di lui, ma se dovessero arrivare importanti offerte dalla Premier League poi bisognerà capire che tipo di strada prendere”.