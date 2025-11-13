Inter a caccia dell’erede di Sommer: TRE candidati forti

E’ iniziato ufficialmente negli uffici di Viale della Liberazione il casting per il dopo Sommer. Il portiere svizzero è entrato nell’ultimo anno di contratto e difficilmente verrà rinnovato dal club nerazzurro per via della carta d’identità che comincia a farsi sentire. Il prossimo 17 dicembre, infatti, l’ex Bayern Monaco spegnerà ben 37 candeline.

Allo stesso tempo, preoccupano anche le condizioni di Josep Martinez: lo spagnolo, arrivato la scorsa estate per crescere al fianco dello svizzero, è stato coinvolto nelle scorse settimane in un incidente sfortunato nel quale ha perso la vita un uomo disabile di 81 anni. Da parte dell’Inter, dunque, c’à grande apprensione su quelle che saranno le conseguenze psicologiche sulla testa dello spagnolo, nonostante la grande vicinanza mostrata sino a questo momento.

Da qui, ad ogni modo, la necessità di trovare al più presto un’alternativa per la prossima stagione, a prescindere da quella che sarà l’evoluzione del caso Martinez. Come segnalato dal Corriere dello Sport questa mattina, sono tre i profili in corsa sui quali l’Inter ha da tempo chiesto informazioni seguendo anche le direttive di Oaktree.

Il fondo americano, infatti, insiste nella ricerca di profili under 25 già pronti per diventare titolari di un club importante come l’Inter. I primi nomi emersi nelle ultime settimane sono quelli di Caprile del Cagliari e di Atubolu del Friburgo, il primo 24 anni e il secondo 23. La new entry degli ultimi giorni dalla Serie A è poi Suzuki del Parma, anche lui 23enne. Il portiere giapponese ha già accumulato parecchia esperienza non solo nel campionato italiano, ma anche con la sua selezione.

Da Oaktree c’è la massima disponibilità a mettere sul tavolo un investimento importante per il nuovo estremo difensore dell’Inter, cercando però di rientrare all’interno di un budget da circa 25 milioni di euro messo a disposizione dei dirigenti.