Tuttosport: “Due interisti possono chiedere la cessione”

Nonostante l’attenta gestione da parte del gruppo di Cristian Chivu sino a questo momento, all’interno dell’organico nerazzurro non mancano i malumori da parte di calciatori che hanno avuto meno spazio in questo avvio di stagione. In particolare, stando a quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, sono due gli interisti che reclamano uno spazio maggiore e che potrebbero partire a gennaio.

Stiamo parlando di Davide Frattesi e Francesco Acerbi, entrambi finiti improvvisamente ai margini del progetto dell’Inter. Se il centrocampista ha pagato i postumi di un intervento che gli ha fatto perdere interamente il pre-campionato estivo, il centrale è stato invece penalizzato dalle modifiche apportate da Chivu all’assetto complessivo di una difesa che ha alzato la linea di diversi metri.

Secondo il quotidiano torinese, “il profilo di Frattesi potrebbe pure tornare di moda per la Roma, ma è chiaro che l’Inter non vuole svendere un suo asset, soprattutto con la consapevolezza che cederlo eventualmente a una rivale significherebbe rinforzare una concorrente in campionato. Il file insomma resta aperto, per un discorso che incredibilmente potrebbe valere anche per Acerbi“.

Se le cose non dovessero cambiare per entrambi da qui alle prossime settimane, è probabile che agli uffici di Viale della Liberazione possano arrivare presto ben due richieste di addio per il mercato di gennaio. A quel punto, valutate le intenzioni dei due calciatori, l’Inter si troverebbe costretta a riaprire eventuali discorsi anche in entrata per rimpiazzare sia Acerbi che Frattesi.