Firma ufficiale, l’Inter si assicura il portiere del futuro

Muovendosi in largo anticipo, l‘Inter ha deciso di blindare con un nuovo contratto ufficiale uno dei migliori talenti del proprio settore giovanile, peraltro già convocato in diverse occasioni ad Appiano Gentile anche in prima squadra. Stiamo parlando di Henrikas Adomavicius, il portiere lituano classe 2009 alto ben 198 centimetri.

Il giovane estremo difensore si è messo in evidenza nelle ultime settimane ed è diventato il titolare dell’Inter U18. Nonostante non ci sia l’intenzione di bruciare le tappe da parte del club nerazzurro, è comunque arrivata la firma del ragazzo sul nuovo contratto fino al 2028. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter crede parecchio nel suo potenziale ed ha deciso di legarlo ai propri colori con un primo accordo importante.

Allo stesso tempo, il club sa bene che tra Primavera e Inter U23 sono numerosi i talenti tra i pali che si stanno mettendo in evidenza. Da Calligaris, più volte convocato da Chivu in prima squadra, al 2007 Alain Taho. Anche il portiere albanese, titolarissimo della formazione allenata da Carbone, a breve verrà blindato dal club con un nuovo contratto ufficiale.