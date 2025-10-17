Chi è Adomavicius, il gigante lituano che ha stregato l’Inter

Negli ultimi giorni si è generata ad Appiano Gentile parecchia curiosità intorno ad un volto nuovo aggregato alla prima squadra. A causa dell’infortunio di Raffaele Di Gennaro, costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico in seguito ad una frattura allo scafoide del polso destro, Cristian Chivu si è affidato per qualche allenamento al giovanissimo Henrikas Adomavicius. Portiere classe 2009 di nazionalità lituana, fa attualmente parte dell’organico nerazzurro dell’U18.

Adomavicius Inter

Henrikas Adomavicius è un talento dal grande potenziale scovato dall’Inter lo scorso febbraio e prelevato dal Kauno FM. Un portiere che il club nerazzurro ha seguito a lungo e che ha letteralmente stregato gli scout interisti coordinati da Pasquale Berardi per l’estero. Grazie ad un provino a fine 2024, ha convinto l’Inter ad investire su di lui e pochi mesi dopo è stato inserito nel settore giovanile nerazzurro guidato da Massimo Tarantino.

Aggregato inizialmente nella formazione U16, in poco tempo ha convinto tutti all’interno dell’ambiente e da sotto età è stato immediatamente promosso in U18. Adomavicius viene ormai regolarmente convocato dalla Primavera di Benny Carbone, nonostante non abbia ancora fatto il suo esordio in campo. Negli ultimi allenamenti, Chivu ed il suo staff hanno deciso di portarlo in prima squadra con cui ha subito impressionato.

Adomavicius Transfermarkt

Come anticipato, Henrikas Adomavicius è stato ingaggiato dall’Inter lo scorso febbraio 2025 dal Kauno FM, dopo essere stato promosso in un provino con i nerazzurri a fine 2024. Ad oggi, a fronte della pochissima esperienza e della giovane età, il suo cartellino non ha ancora un reale valore. Lo stesso portiere è legato ai nerazzurri da un contratto giovanile, ma di questo passo ben presto potrebbe arrivare il primo vero accordo da professionista.

Carriera Adomavicius

Nato a Kaunas in Lituania il 2 gennaio 2009, Henrikas Adomavicius ha chiaramente alle spalle una carriera brevissima. Dopo aver affrontato le giovanili in patria nel Kauno FM, è stato visionato ed ingaggiato dai nerazzurri a metà della passata stagione. Da quel momento l’estremo difensore ha collezionato presenze sia con la formazione U17 che con l’U18, mentre attende ancora di debuttare con la squadra Primavera che in diverse occasioni lo ha portato in panchina. Per quanto riguarda invece la Nazionale, vanta già tre apparizioni ufficiali con la maglia della Lituania U17.

Adomavicius skills e caratteristiche

Per quanto riguarda le caratteristiche di Henrikas Adomavicius, cominciamo col dire che siamo di fronte ad un vero e proprio gigante alto 198 centimetri. Ad impressionare gli scout interisti, oltre alle capacità tra i pali, è stata soprattutto l’abilità del giovane portiere coi piedi, definita quasi da centrocampista. Per il fisico possente ricorda a molti Donnarumma, anche se per un accostamento del genere bisognerà attendere ancora qualche anno.

Di sicuro, l’Inter sa bene di ritrovarsi tra le mani un giovane portiere dal potenziale enorme e chiaramente ancora inespresso. Ad Appiano sono convinti di aver scovato un possibile titolare del futuro, compresi Sommer e Josep Martinez che sono rimasti piacevolmente sorpresi dalle sue qualità tra i pali. Chissà che l’occasione che gli è capitata con l’infortunio di Di Gennaro, non possa tramutarsi in qualcosa di più serio da qui ai prossimi mesi.