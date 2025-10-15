Tegola per Chivu, nuovo infortunio con frattura: si opera

Dopo i problemi per Marcus Thuram che – salvo colpi di scena – salterà la trasferta di Roma e quella di Champions League con l’Union Saint Gilloise, arriva un altro infortunio in casa Inter. Durante uno degli allenamenti di questa settimana di sosta del campionato, si è fatto male anche il terzo portiere Raffaele Di Gennaro.

L’estremo difensore nerazzurro ha riportato una frattura allo scafoide del polso destro e dovrà quindi sottoporsi a un intervento chirurgico per sistemare questo problema fisico. Di Gennaro dovrà quindi stare lontano dai campi di gioco per alcune settimane e il tecnico Cristian Chivu sarà quindi obbligato a chiamare un giovane al suo posto.

Questo il comunicato ufficiale del club nerazzurro: “Esami strumentali oggi per Raffaele Di Gennaro a seguito di un trauma subito nel corso dell’allenamento di ieri. Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura allo scafoide del polso destro. Nei prossimi giorni il portiere nerazzurro si sottoporrà a intervento chirurgico”.