Arriva l’annuncio ufficiale di Lionel Messi e del suo entourage in merito all’invito di diversi club d’Europa e non solo per quello che è il nuovo progetto della stella argentina. Il super campione ex Barcellona ha infatti creato un nuovo torneo spettacolare al quale ha deciso di mandare un invito ufficiale anche all’Inter.

Si tratta della “Messi Cup 2025”, prima edizione di questo nuovo torneo ideato dal numero 10 oggi in forza all’Inter Miami che si rivolge alle squadre giovanili di tanti importanti e blasonati club di tutto il mondo. Come si apprende dal sito ufficiale del torneo, sarà presente anche una delle squadre dell’Inter.

Questo speciale torneo si terrà a Miami dal 9 al 14 dicembre 2025 e vedrà la partecipazione di diverse squadre Under 16 come Inter, Barcellona, Atletico Madrid, Manchester City, Chelsea, River Plate, Inter Miami e Newell’s Old Boys. Messi ha quindi scelto di invitare anche il club nerazzurro e i suoi giovani talenti al suo torneo.