“Sto bene dove sono”: Inter, salta in modo ufficiale l’addio

Nel corso delle scorse settimane, fin dalla seconda metà del mese di agosto, hanno continuato a inseguirsi delle voci relative al futuro di un tesserato dell’Inter. Nonostante alcune negazioni che sono comparse sui mezzi di informazione nell’ultimo periodo, ora è arrivata la smentita definitiva e ufficiale del diretto interessato.

Si tratta di Piero Ausilio che, intervistato dal Corriere dello Sport, ha ufficialmente negato l’addio all’Inter nonostante le ricche offerte che gli sono arrivate dall’Al-Hilal. Il ricco club arabo lo scorso mese di giugno ha messo sotto contratto già anche Simone Inzaghi e ora ci ha riprovato col DS nerazzurro e anche con Dario Baccin.

Ausilio ha però negato fermamente un possibile ripensamento in caso di rialzo della proposta: “C’è poco da dire. Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui. Se Inzaghi insistesse e i sauditi presentassero una proposta irrinunciabile? Tutto è rinunciabile”.