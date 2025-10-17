Nuovo stadio Inter e Milan, ECCO il progetto: “Sarà verticale”

Nelle scorse ore sono finalmente emersi i primi veri dettagli che riguardano il nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato infatti diffuso il documento descrittivo del progetto ideato dai due prestigiosi studi di architettura Foster + Partners e Manica.

Innanzitutto, la prima riflessione da fare è che sarò uno stadio verticale, come quello del Borussia Dortmund o come il Mestalla del Valencia: “Inclinazione degli spalti studiata per riprodurre l’atmosfera di San Siro”. La misura scelta è precisa: 37 gradi, la stessa pendenza del terzo anello del Meazza e del celebre ‘Muro Giallo’ del Dortmund, una delle curve più iconiche d’Europa.

Il nuovo stadio, dunque, seguirà quel modello, superando la raccomandazione Fifa che indica 34 gradi come limite ideale. In questo modo, il futuro impianto manterrà il carattere verticale e coinvolgente di San Siro. Un altro passaggio del progetto sottolinea: “L’architettura del catino valorizza le due curve, riduce al minimo barriere e punti ciechi, garantendo visibilità e acustica ottimali”. La vicinanza al campo, l’impatto sonoro e l’atmosfera saranno elementi centrali, insieme all’accessibilità e alla sicurezza per tutti i settori. La struttura dello stadio, inoltre, non sarà rettangolare ma più ovalizzata.

Non solo calcio, perché nel nuovo impianto ci sarà spazio anche alla musica. Il nuovo San Siro sarà pensato anche per i grandi eventi live: il piano iniziale prevede fino a 20 concerti all’anno, di cui 12 di artisti internazionali e 8 italiani.

Perché tutto questo diventi realtà, serviranno ancora diversi anni. Il primo passo decisivo è già stato fissato: entro il 10 novembre Milan e Inter dovranno concludere il rogito per l’acquisto dell’attuale impianto e delle aree circostanti. Se non lo faranno in tempo, il vincolo della Soprintendenza sul secondo anello renderà impossibile la demolizione. I club puntano comunque a chiudere l’accordo e i primi finanziamenti entro fine mese.