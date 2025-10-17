Torna lo SCAMBIO Roma-Inter: “Idea che non è mai tramontata”

Per tutto il 2025 si è parlato molto di possibili affari di mercato tra la Roma e l’Inter sia su un fronte che sull’altro con diversi nomi che sono stati presi in considerazione dai giallorossi e poi dai nerazzurri. A scatenare questo asse di mercato è stato l’arrivo di Nicola Zalewski a Milano nello scorso mese di gennaio.

I dialoghi Roma-Inter sono poi proseguiti, sempre a gennaio, anche per Davide Frattesi che piace molto al club capitolino e poi in estate i nerazzurri hanno invece fatto un sondaggio per Manu Kone, come confermato oggi ufficialmente da Piero Ausilio. Ed ecco che per il 2026 torna in auge un’ipotesi di scambio che viene rilanciata da Tuttosport.

Il quotidiano piemontese scrive infatti di un’ipotesi di scambio tra i due club che può coinvolgere proprio Frattesi e Kone. Il centrocampista italiano vorrebbe infatti tornare a Roma, sua città natale, mentre l’Inter sogna ancora di poter aggiungere il mediano francese alla rosa di Chivu per integrare al meglio le sue doti sia difensive che offensive.