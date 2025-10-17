Pressing dello United: l’Inter corre a rinnovare il suo big

Scatta un allarme in casa Inter per quanto riguarda i possibili addii sul mercato con un giocatore titolare dei nerazzurri che viene richiesto dal Manchester United. Quando un club inglese, ricco e potente, come i Red Devils sonda una pista di mercato è sempre un rischio vista la loro grande disponibilità economica.

Nel recente passato l’Inter ha già ceduto Onana al club di Manchester ma ora il nuovo obiettivo degli inglesi è Federico Dimarco. Come svela oggi Tuttosport, l’Inter non vuole perdere il terzino a scadenza nel 2027 e vuole offrire un prolungamento per altri due anni. Questa la notizia del quotidiano parlando di Dimarco:

“Non è un mistero – che Rubén Amorim sia un suo grande estimatore e lo vorrebbe alle proprie dipendenze al Manchester United. L’allenatore portoghese ci aveva già provato l’anno scorso e potrebbe tornare alla carica nelle prossime finestre di mercato, tuttavia Fede ha le idee chiare e intende a restare in nerazzurro. Possibilmente ancora a lungo”.