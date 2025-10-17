“Da Manu Kone a Diouf”: Ausilio giustifica così il mercato

L’ultima sessione estiva di mercato per i tifosi dell’Inter ha donato alcuni nuovi innesti di valore come Bonny, Pio Esposito, Akanji e Sucic ma anche alcune delusioni per dei mancati arrivi piuttosto importanti. Ci sono state infatti delle trattative che hanno fatto parecchio rumore e che però non sono arrivate a un esito positivo.

Una fra tutte è quella legata al tormentone Lookman ma anche un altro grosso affare è sfumato per l’Inter. Si tratta di quello relativo a Manu Kone della Roma. Il centrocampista francese era stato individuato da Marotta e Ausilio come un giusto rinforzo per portare qualità nella mediana di Chivu ma alla fine non si è chiuso.

Il DS nerazzurro ha spiegato oggi al Corriere dello Sport le ragioni per cui è saltato l’affare e anche perché l’Inter ha poi deciso di prendere Andy Diouf dal Lens come sua alternativa: “C’è stato un contatto […] A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf”.