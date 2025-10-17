Lookman-Inter, Ausilio SVELA: “Siamo rimasti fedeli a…”

Per tante settimane l’ultima sessione estiva di calciomercato in Serie A è rimasta quasi del tutto “paralizzata” per via delle trattative tra Inter e Atalanta in merito ad Ademola Lookman. Il giocatore nigeriano ha fatto di tutto per provare a trasferirsi a Milano ma i Percassi hanno sempre bloccato tutto.

L’Inter ci ha provato per molto tempo, senza gettare la spugna ma ad un certo punto Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno dovuto cambiare strategia. Proprio il DS nerazzurro nella sua intervista odierna al Corriere dello Sport svela come mai la dirigenza del club ha scelto di non prendere un altro attaccante al posto di Lookman.

Queste le parole del DS nerazzurro in merito alla scelta di cambiare piano dopo il rifiuto atalantino: “Ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. La crescita di Pio e Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2”.