Neymar all’Inter: il DS Ausilio svela TUTTA la verità

Il calciomercato tiene sempre banco, anche quando è ufficialmente chiuso e non si possono concludere delle operazioni. Sia per l’Inter che per tutti gli altri grandi club europei, emergono delle grandi rivelazioni anche di possibili colpi sfiorati o soltanto di trattative accennate con gli agenti di calciatori importanti.

Un esempio molto recente è quello relativo a Neymar che nei giorni scorsi è stato al centro di una voce su un suo possibile accostamento all’Inter, per volontà proprio degli agenti del brasiliano ex Barcellona. In merito a questi rumours sul talento anche ex PSG ha rilasciato un commento il DS nerazzurro Piero Ausilio.

“Ma va’, è una cazzata. Mai sentiti e mai offerto… Una cazzata”, sono queste le parole di Ausilio riportate questa mattina dal Corriere dello Sport in merito al presunto affare per la stella brasiliana che è inoltre in scadenza di contratto col Santos a fine anno e che potrebbe quindi cambiare ancora squadra nei prossimi mesi.