“Accordo chiuso da mesi”: la rivelazione sul colpo Inter

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato in casa Inter sono arrivati alcuni giovani di qualità che hanno alzato il livello delle rotazioni della squadra. Alcuni esempi sono Petar Sucic e Pio Esposito ma anche Ange-Yoan Bonny. Proprio in merito all’arrivo del francese dal Parma emergono delle rivelazioni.

L’Inter ha scelto di puntare forte su Bonny, anche grazie alla “benedizione” da parte di Cristian Chivu, allenatore che lo aveva già fatto crescere a Parma. In merito a questo trasferimento arriva una rivelazione sulle tempistiche da parte del suo agente, Federico Pastorello in un’intervista ai microfoni di AS.

Queste le parole del procuratore sulle tempistiche molto indietro nel tempo sul colpo dell’Inter: “Ausilio aveva iniziato a farsi avanti sul giocatore già a marzo. Quindi la presenza dell’allenatore conta fino ad un certo punto: la volontà di prenderlo era proprio dell’Inter. Anche Simone Inzaghi aveva approvato questo trasferimento”.