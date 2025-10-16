Roma-Inter, la scelta definitiva sul recupero di Thuram

Si è parlato tanto nei giorni della sosta riservata alle Nazionali dell’infortunio di Marcus Thuram. L’attaccante francese, che ha dovuto saltare per infortunio l’ultima sfida di campionato prima della pausa contro la Cremonese, è rimasto ad Appiano Gentile per proseguire le terapie prescritte dallo staff medico nerazzurro.

L’ex Borussia Monchengladbach, lo ricordiamo, si era fermato durante la ripresa del match vinto in Champions League contro lo Slavia Praga per un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. Nonostante l’ottimismo diffuso sulle sue condizioni, Thuram anche quest’oggi ha svolto un lavoro differenziato che gli impedirà ufficialmente di rientrare tra i convocati di Roma-Inter.

E’ questa la scelta finale di Cristian Chivu, costretto a rinunciare al francese per il big match di questo sabato 18 ottobre. Come riferito da Calciomercato.com, l’obiettivo dell’Inter – che difficilmente riavrà Thuram contro l’Union Saint-Gilloise martedì 21 in Champions League – è quello di ritrovare l’attaccante tra i convocati di Napoli-Inter.