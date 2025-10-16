Dietrofront di Chivu: “Inter può pensare alla cessione”

Rispetto ai piani iniziali di inizio stagione, l’Inter potrebbe rivedere la posizione di un calciatore fortemente voluto da Cristian Chivu. Non si tratta di uno dei volti nuovi prelevati dal club nerazzurro durante la scorsa estate, bensì di un interista che nella passata stagione era stato ad un passo dalla cessione e che il tecnico rumeno ha voluto convincere affinché rimanesse.

Stiamo parlando di Davide Frattesi, centrocampista che proprio un anno fa di questi tempi valutava seriamente l’addio dall’Inter. Successivamente, a causa delle alte pretese del club nerazzurro, l’ex Sassuolo rimase e diede anche una grossa mano a Simone Inzaghi con gol decisivi.

Con l’arrivo di Chivu, tutti si aspettavano una considerazione diversa ed un minutaggio superiore rispetto al passato. In realtà, anche a causa di un infortunio che gli ha fatto saltare il pre-campionato, il ruolo di Frattesi è rimasto marginale in queste prime giornate della nuova stagione, sia di campionato che Champions League.

Da queste premesse, come spiegato da Calciomercato.com, Oaktree ha deciso di non affondare i discorsi per il prolungamento del contratto di Frattesi. Il fondo statunitense vuole valutare bene l’effettivo e concreto contributo del centrocampista prima di procedere.

Lo stesso Chivu “ha fatto qualche passo indietro circa il programma tecnico e un possibile nuovo modulo, ponendo Frattesi nella stessa condizione di un anno fa. E allora più che a un rinnovo forse si potrebbe pensare a una cessione, qualora certi mal di pancia dovessero riaffiorare”.