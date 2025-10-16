L’Inter ha già deciso queste 4 CESSIONI per giugno 2026

Da qualche mese l’Inter ha cominciato a programmare a grandi linee quelle che saranno le mosse principali della prossima estate. Difficilmente, infatti, assisteremo a clamorosi colpi di scena durante la finestra invernale, anche se non si escludono comunque sia in entrata che in uscita possibili movimenti per puntellare l’organico.

Da monitorare soprattutto le situazioni legate a Tomas Palacios, Yann Bisseck e Davide Frattesi, uomini più caldi sul mercato in uscita. In caso di eventuali cessioni, dunque, faranno seguito degli investimenti in entrata da parte di Oaktree. Allo stesso tempo, saranno ben quattro gli interisti che quasi certamente saluteranno il club al termine della stagione.

L’orientamento della proprietà americana, in sintonia con Marotta e Ausilio, è quello di non estendere alcuni dei contratti in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. In particolare, stando a quanto riferito da Calciomercato.com, l’Inter dirà addio a Mkhitaryan, Darmian, Acerbi e de Vrij. Qualche timida chance, invece, per Yann Sommer, il quale potrebbe prolungare qualora il club decidesse di posticipare la ricerca al suo erede e concedere maggiore fiducia a Josep Martinez con un profilo esperto come lo svizzero alle sue spalle.