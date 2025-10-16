Procedimento Uefa contro la Juve: ECCO cosa rischia

La Juventus è finita nuovamente nel mirino della Uefa e a confermarlo è lo stesso club bianconero. Come svelato ufficialmente dalla società in occasione del fascicolo legato al bilancio della passata stagione, l’organo presieduto da Ceferin ha aperto un nuovo procedimento in riferimento ai conti juventini dell’ultimo triennio.

La Juventus, infatti, potrebbe aver sforato i parametri del Fair Play Finanziario stabiliti dall’Uefa. Dopo aver aperto il procedimento, che terrà conto anche dell’andamento delle finanze del club di questa stagione, l’Uefa prenderà una decisione definitiva durante la primavera del 2026. Qualora venisse riscontrata un’effettiva infrazione, la società bianconera potrebbe andare incontro ad una “sanzione economica oltre che a possibili restrizioni sportive“.

Questa la nota del club: “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti alle competizioni UEFA, il Gruppo ha ricevuto da UEFA la comunicazione di apertura di un procedimento per il potenziale sforamento dello stesso per il triennio 2022/2023-2024/2025. L’esito di tale procedimento – che terrà conto anche delle prospettive di andamento per l’anno in corso e per gli anni futuri dell’insieme dei parametri economico-finanziari UEFA – è atteso per la primavera del 2026 e potrebbe dare origine ad una possibile sanzione economica (allo stato attuale di difficile quantificazione, ma di importo presumibilmente non rilevante) oltre che a possibili restrizioni sportive (quali, ad esempio, restrizioni alla registrazione di nuovi calciatori nelle liste delle competizioni UEFA)”.