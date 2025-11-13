Appiano riapre i cancelli: un infortunato al rientro

Dopo aver concesso qualche giorno di riposo ai suoi ragazzi, Cristian Chivu ieri ha ritrovato la sua Inter ad Appiano Gentile senza il blocco dei Nazionali. Tra i presenti, ovviamente, anche Marcus Thuram, risparmiato nell’ultimo giro di convocazioni dal ct Deschamps anche in virtù dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per tutto il mese di ottobre.

Sia oggi che domani sono previste altre due sedute di allenamento, mentre il weekend sarà totalmente libero. Chivu ha infatti deciso di concedere altri tre giorni di riposo ai suoi ragazzi, in modo da tornare al lavoro da martedì con i primi rientri dalle Nazionali.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, cominciano ad arrivare buone notizie anche dall’infermeria. Tra martedì e giovedì, infatti, è previsto il ritorno in gruppo di Matteo Darmian. Il difensore è fermo da settimane per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra ed è atteso al rientro coi compagni.