Chi sono i 3 interisti che hanno brillato con l’Italia U19

In occasione dell’ultimo match disputato dall’Italia U19 del ct Alberto Bollini, ben tre giovani interisti si sono messi in evidenza. Questo pomeriggio, infatti, la formazione Azzurra ha incontrato la Moldovia nel primo incontro dei gironi della prima fase delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria.

Una partita senza storia che ha visto la formazione italiana trionfare nettamente per 8-0 sui rivali. Sono stati ben tre gli interisti a scendere in campo dal primo minuto: Cocchi, Mosconi e Iddrissou. I primi due sono anche andati a segno, partecipando alla festa del gol della selezione azzurra.

Nel finale, inoltre, c’è stato spazio anche per il classe 2007 Cerpelletti: entrato al 60′ al posto di Ciardi, il centrocampista dell’Inter Primavera si è pure regalato la soddisfazione le marcature con la rete dell’8-0 siglata al minuto 83.