La Roma offre 40 milioni all’Inter: “Affare a gennaio”

Due società come la Roma e l’Inter nell’ultimo periodo hanno svolto alcuni affari di mercato insieme con il più recente che è quello legato al trasferimento di Nicola Zalewski dalla capitale ad Appiano Gentile nel corso di gennaio 2025. Il laterale polacco la scorsa estate è stato poi riscattato ma poco dopo ceduto all’Atalanta.

Secondo quanto si apprende dall’edizione di Repubblica in edicola oggi, in occasione della prossima finestra invernale di mercato i due club potrebbero tornare a trattare direttamente per un giocatore nerazzurro che da tempo piace alla Roma. Già un anno fa era stato fatto un tentativo prima che l’affare non decollasse.

Si tratta di Davide Frattesi, centrocampista che all’Inter ha poco spazio ma che la società milanese valuta sempre non meno di 40 milioni di euro. La Roma non ha mai smesso di pensarci e se le condizioni a gennaio lo permettessero, farà un altro tentativo (a 12 mesi dall’ultimo) per prenderlo dal club nerazzurro.