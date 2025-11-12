Sarri cambia obiettivo all’Inter: “Vuole questo calciatore”

Con l’avvicinarsi del calciomercato, tornano di moda in casa Inter alcune possibili piste sia in entrata che in uscita. Nelle scorse settimane, ad esempio, si era parlato di un possibile interesse da parte della Lazio nei confronti di Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 non sta trovando spazio con Cristian Chivu e potrebbe partire per guadagnare altrove maggiore minutaggio.

In realtà, stando a quanto scritto da Il Messaggero, il vero obiettivo di Maurizio Sarri sarebbe un altro. Anche a causa dei costi molto elevati del cartellino di Frattesi, la Lazio starebbe pensando ad un altro interista dai costi sicuramente inferiori. Un centrocampista che il tecnico ha conosciuto bene negli anni trascorsi al Napoli e che vorrebbe tornare ad allenare, vale a dire Piotr Zielinski.

Questa l’indiscrezione di mercato: “Il Comandante vuole a prescindere una mezz’ala e un esterno ovvero le priorità indicate già a giugno scorso. Sa di non poter chiedere colpi di grido, ma li pretende almeno compatibili al suo gioco. È chiaro che preferirebbe Zielinski (guadagna 4,5 milioni all’Inter), ma indica per esempio Ivan Ilic, svalutato a Torino”.