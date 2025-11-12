Guehi-Upamecano, intreccio in difesa: la mossa di Marotta

Il mercato dei difensori nel 2026 sarà molto scoppiettante visto che ci sono diversi nomi grossi che sono in scadenza di contratto con il loro attuale club e che quindi potrebbero trasferirsi a parametro zero. Due profili interessanti sono Stones del Man City e Konaté del Liverpool ma su di loro non ci sono voci legate all’Inter.

Altri due difensori che invece sono stati spesso accostati ai nerazzurri sono invece Marc Guehi del Crystal Palace e Dayot Upamecano del Bayern Monaco. Su questi due calciatori ci sono anche altri grandi club interessati e per questo l’Inter dovrà giocare d’anticipo se ne vorrà prendere uno dei due a parametro zero.

Secondo quanto riporta Sky Sports UK, proprio il club bavarese avrebbe deciso nelle ultime ore di accelerare sulla pista Guehi. Forse i tedeschi hanno capito che Upamecano andrà via a fine stagione e quindi si sono mossi per il suo sostituto. Proprio questo incastro di difensori può coinvolgere Marotta e l’Inter visto che dovrà prendere un nuovo centrale al posto dei partenti Acerbi e De Vrij.