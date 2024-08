Chiesa, subito Inter. Repubblica: “Così c’è la clamorosa occasione”

Il futuro di Federico Chiesa è uno dei grandi intrighi del calciomercato estivo, con la Juventus che lo ha messo ufficialmente sul mercato. Per il bianconero potrebbe anche aprirsi una clamorosa ipotesi Inter, specie se dovesse andare in scadenza di contratto la prossima estate.

Tuttavia, come riportato da la Repubblica, se oggi sembra fantamercato, non è da escludere che i nerazzurri possano provare un assalto già in questa sessione di mercato. Per farlo, però, serve prima sfoltire il parco attaccanti, con gli addii necessari di Correa e Satriano. Da capire, allora, come evolverà la situazione nelle prossime settimane.

L’opinione di Passione Inter

Andando oltre le questioni tattiche, legate principalmente all’inserimento nel 3-5-2 di Inzaghi, Chiesa rappresenta un’opportunità ghiotta per l’Inter. L’ipotesi più probabile, ad oggi, è quella di un ingaggio a costo zero, ma i piani dei dirigenti nerazzurri potrebbero cambiare se si decidesse di puntare sul serio su uno dei maggiori talenti del calcio italiano.