Chiesa torna in Italia: c’è un DOPPIO ostacolo per l’Inter

Il mercato di gennaio è dietro l’angolo e i discorsi di mercato cominciano a farsi sempre più accesi, soprattutto per quanto riguarda i giocatori destinati a cambiare aria. Tra questi sembra esserci Federico Chiesa, la cui avventura al Liverpool potrebbe terminare in modo prematuro, almeno momentaneamente.

Secondo il sito footmercato.net, infatti, l’esterno ex Juventus potrebbe lasciare i Reds in prestito, in modo da cercare una squadra dove ritrovare minuti e condizione. Chiesa vorrebbe tornare in Italia e diverse squadre, tra le quali c’è anche l’Inter in cima alla lista, avrebbero chiesto informazioni.

I nerazzurri, però, dovrebbero fare i conti con un doppio ostacolo: la concorrenza del Napoli, mossosi con convinzione per il giocatore, e l’ingaggio dello stesso Chiesa. Il Liverpool, infatti, lo lascerebbe partire solo se venisse pagata una parte del suo ingaggio da 7,5 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’acquisto di Chiesa potrebbe rappresentare un rafforzamento per l’Inter in linea teorica, ma allo stato attuale presenta diverse incognite, per le quali l’esborso economico potrebbe risultare eccessivo. La condizione del giocatore in primis, così come l’inserimento nel contesto tattico di Inzaghi, che richiede sempre un discreto periodo di adattamento.