SMONTATA la fake news su Lautaro Martinez in Cagliari-Inter

Serata sulle montagne russe all’Unipol Domus per Lautaro Martinez. Il capitano dell’Inter è tornato al gol nel secondo tempo della sfida con il Cagliari, ma fin lì la sua serata era stata abbastanza tormentata, con due occasioni clamorose fallite. Prima della rete, infatti, il Toro era parso abbastanza nervoso, tanto da avere un duro faccia a faccia con Mina sul finire del primo tempo.

Uno scontro verbale che si è risolto in un nulla di fatto, ma che ha alimentato le polemiche sui social per un presunto morso di Lautaro Martinez al difensore del Cagliari. Diversi tifosi di altre squadre hanno sottolineato questo gesto del capitano dell’Inter, che, però, non c’è mai stato.

Come evidenziato da calciomercato.it, le immagini mostrano chiaramente come l’attaccante nerazzurro si avvicini sì alla spalla di Mina, ma con la fronte e urlando a squarciagola. Non solo, a confermare come si tratti di una fake news, c’è la reazione del colombiano, che è rimasto in piedi senza evidenziare alcun colpo.