Barella sente aria di CASA: “Sa essere profeta in patria”

Cagliari-Inter non è mai una partita normale per Nicolò Barella. Sardo di origine e cresciuto calcisticamente con la maglia rossoblù, il centrocampista nerazzurro si è reso autore di una grandissima prestazione all’Unipol Domus, condita anche da due assist.

Barella è stato eletto all’unanimità dai quotidiani sportivi come migliore in campo, con La Gazzetta dello Sport e Tuttosport che hanno sottolineato come abbia tirato fuori il meglio del suo repertorio proprio contro il suo passato. Ecco le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7.5 – “Gli assist per Bastoni e Lautaro, un gran tiro che quasi sorprende Scuffet. A Cagliari sente aria di casa eoffre il meglio, con rispetto del suo passato”.

CORRIERE DELLO SPORT 7.5 – “Determinante con i due traversoni per i gol di Bastoni e Lautaro. Intelligente il primo, indirizzato sul secondo palo. Teso e insidioso il secondo, a centro area. Il più lucido in mediana”.

TUTTOSPORT 7.5 – “Qualcuno sa essere profeta in patria. Non segna ma è dal suo piede che partono i suggerimenti per le prime due reti nerazzurre”.