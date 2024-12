Gazzetta lancia l’APPELLO a Inzaghi: “Se non ora quando?”

La vittoria per 3-0 contro il Cagliari ha chiuso alla grande il 2024 dell’Inter. Un’annata da incorniciare per Inzaghi e la sua squadra, con la volontà di fare ancora meglio nel 2025. L’obiettivo è quello di replicare il successo in campionato e di provare a fare il colpaccio in Champions League, come fatto capire dallo stesso allenatore nel post-partita della gara dell’Unipol Domus.

Il sogno europeo non sembra essere mai stato così concreto come in questo momento, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sottolinea come il lavoro di Inzaghi abbia corretto le sbandate di inizio stagione, tanto che con il Cagliari è arrivato il 14° clean sheet stagionale.

Numeri impressionanti per i nerazzurri, che secondo la Rosea sarebbero la squadra più forte in Serie A, ma non solo. Un momento di forma che può far sognare in grande, con la Gazzetta che lancia l’appello per la Champions League: “Inzaghi non è un mago, ma ha il diritto e forse il dovere di provarci ovunque, Champions compresa. La squadra è matura: se non ora, quando?”