Sacchi sicuro: “Inter dominante. Così può vincere la Champions”

La vittoria dell’Inter in casa del Cagliari e il successivo pareggio dell’Atalanta hanno permesso ai nerazzurri di rosicchiare due punti in classifica e di lanciarsi con il vento in poppa alla sfida di Supercoppa del 2 gennaio. Gli uomini di Inzaghi si sono resi autori di un secondo tempo esaltante, che sembra aver convinto anche i più scettici.

Tra questi c’è Arrigo Sacchi, che in passato non ha risparmiato le critiche al tecnico interista. Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan ha esaltato la prestazione dei nerazzurri:

“La vittoria dell’Inter a Cagliari dimostra che la squadra di Inzaghi è ormai diventata dominante. Nel senso che mette sotto l’avversario e non gli concede la possibilità di rialzarsi, come a volte è capitato in passato. Adesso i nerazzurri hanno acquisito quella forza che permette loro di dare il colpo del kappaò. D’accordo che tra le due formazioni il divario era netto, d’accordo che un giocatore dell’Inter da solo costa quanto tutto il Cagliari, però poi le partite bisogna vincerle e non è mai una faccenda semplice”.

Sacchi si è poi espresso anche sulle possibilità dell’Inter di riuscire ad arrivare in fondo anche in Champions League, mostrandosi molto ottimista in merito:

L’Inter è abituata a sfide di altissimo livello, sia in Italia sia in Europa, ed è entrata in possesso di quelle certezze che permettono di governare le partite. Mi fa molto piacere che ci sia stata questa evoluzione: ora, quando va in vantaggio, non arretra, non protegge il risultato, ma va alla ricerca del gol della sicurezza. Questo è un chiaro segnale di consapevolezza dei propri mezzi e della propria potenza. L’importante è che i ragazzi di Inzaghi si convincano di mantenere sempre l’iniziativa, e penso che lo debbano fare sia in campionato sia in Champions League perché, a mio avviso, hanno la possibilità di arrivare in fondo anche nel massimo torneo continentale.