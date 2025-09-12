Chivu RIVELA la scelta di Calhanoglu sul suo futuro all’Inter

Alla vigilia della di Juventus-Inter, derby d’Italia della 3a giornata di Serie A, Cristian Chivu ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. Il tecnico nerazzurro ha presentato la gara, esponendosi anche sulla formazione e sul possibile esordio di Akanji.

Chivu ha anche parlato in modo approfondito di Hakan Calhanoglu, al centro di diverse voci di mercato. L’allenatore interista ha rivelato come la sua permanenza sia stata una scelta arrivata direttamente dal giocatore.

Queste le sue parole:

“Ho un modo di lavorare e parlare coi miei giocatori, so quello che possono dare e qual è il loro livello in questo momento. Ho visto un ragazzo motivato, pronto a dare il massimo, nonostante venga da due mesi di infortunio. Ha cercato di tornare a giocare il Mondiale dove si era rifatto male di nuovo, ha avuto un’estate non abbastanza serena, ma quando è tornato era motivato. Ha scelto di restare con noi ed è pronto a darci una mano”.