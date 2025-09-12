Chivu DIFENDE Bisseck e si scaglia contro le critiche

La partita contro la Juventus sarà un test importante per l’Inter di Cristian Chivu, chiamata a riscattare la sconfitta contro l’Udinese. Il tecnico nerazzurro ha parlato proprio di quest’ultima gara, soffermandosi sulle critiche a Yann Bisseck.

Queste le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Inter:

“Per me Bisseck è entrato nella critica perché è facile giudicare e creare un parere su un giocatore che probabilmente non ha mai avuto la possibilità di dare continuità alle sue performance. Se al primo errore viene messo al muro e gli si tirano dei sassi addosso, ovvio che non riuscirai mai dargli autostima e fiducia che un giovane deve avere per fare carriera. Ha fatti errori e ne farà in futuro, bisogna trovare sempre la motivazione giusta. La scelta di Bisseck è stata fatta perché abbiamo bisogno di tutti, veniva da due mesi di infortunio anche lui ed era importante dargli minuto e farlo giocare per averlo pronto nelle prossime partite quando qualche rotazione verrà fatta”.